Čas odkládání červených čepic

Trumpova administrativa zahájila celní útok na zbytek světa a uvrhla světové hospodářství do zmatků a turbulencí. Česká republika jako země zaměřená na vývoz bude jednou z mnoha, které budou těmito nesmyslnými a všem zvyklostem se vymykajícími kroky citelně poškozeny. Mnozí politici, kteří ještě nedávno exhibovali na sítích i veřejnosti v červených čepicích a prohlašovali, jak prospěšná bude volba Donalda Trumpa pro Evropu a svět, je potichu odkládají. Snad jim začíná docházet, co všechno se může v důsledku amerického experimentu začít měnit a že toho bude jen málo, co by pro nás bylo pozitivní.