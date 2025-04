Je Trumpova celní smršť koncem éry globalizace?

Ekonomický analytik James Surowiecki má zase za to, že Trump - tedy samozřejmě jeho tým, zmíněný Krugman podezírá Trumpa, že vůbec netuší, co vlastně říká - používá fantasmagorický výpočet, podle nějž za „clo“ uplatňované v jeho mysli proti USA považuje to, co je ve skutečnosti obchodní deficit USA vydělený výší exportu dané země do USA. Nedává to příliš smysl, ale výsledek odpovídá udávaným hodnotám v prezidentově tabulce pro čtyřiadvacet prvních, nejhůře potrestaných zemí. Zdá se nicméně, že skutečná odpověď zní: Kdo ví?