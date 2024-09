Vyčítám si, že jsem se rozhodl stát rodičem, přesto chci být co nejlepší táta

Děti jsem měl bez nátlaku, nikdo mě nenutil ani nemanipuloval. Zároveň jsem se na to nikdy nevázal, nebral jsem to jako budoucí smysl života ani jsem o sobě jako o rodiči moc nepřemýšlel. Děti jsem měl proto, že jsem je mít mohl a všichni kolem mě to měli stejně. Nikdy se kolem mě nemluvilo o tom, že člověk děti mít nemusí, pokud je mít může. A možná jsem také uvěřil okřídlenému „s vlastními dětmi to bude jiné“, i když předtím jsem čas strávený s dětmi, například s mladšími příbuznými, nikdy nevyhledával.