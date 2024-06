Tchyně naznačuje, že má o naše děti větší starost než my s manželkou

Dosud jsme bydleli v mé rodné obci, důvodem byla moje práce. V současnosti, kdy jsme v očekávání (čekáme dvojčata) a také kvůli lepším životním a pracovním podmínkám do budoucna jsme se přestěhovali k rodičům mé manželky. Vztahy jsou dobré. Komunikace a kompromisy fungují. Zarazil mě ale moment, kdy tchyně (učitelka) při oznámení o přírůstku do rodiny neprojevila radost, ale teatrální obavy, kdy začala filozofovat, jak to zasáhne ji, zda to zvládne a podobně. Při jiné příležitosti tchyně prezentovala názor, že ona má o našeho syna větší starost než my, neboť se musí bát o dceru (mou manželku) a také o našeho syna.