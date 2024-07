Jedna školácká chyba a polské účtování s bývalou vládou se zadrhlo

Existuje kauza, kde se tohle všechno protíná, a jmenuje se Fond spravedlnosti. Už jsme tu o ní psali, ve zkratce: jedna z bývalých vládních ministran, Suverénní Polsko (SP), která je zcela závislá na PiS, avšak nechtěla by být, se rozhodla zpronevěřit peníze z ministerstva spravedlnosti a díky nim se dostat k politickému kapitálu. To alespoň ukazuje řada novinářských zjištění a podobného mínění je i prokuratura. Ministrem spravedlnosti (a navíc šéfem SP) byl Zbigniew Ziobro, hlavní strůjce údajné reformy a největší zastánce tvrdého kurzu proti tehdejší opozici a vůbec proti občanům, kteří s ním nesouznějí. Prokuratura si také vytipovala politika, který se měl na zločinech podílet a který by se mohl stát korunním svědkem. Pro Marcina Romanowského si také došla. A pak se začalo prokurátorům všechno bortit.