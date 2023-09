Předvolební Polsko: Korupce? Nevadí, proč?

Měsíc před volbami není pro žádnou politickou stranu dobrý čas na to, aby se propíral mezinárodní skandál, který způsobil jeden z jejích členů. Polské vládní straně Právo a spravedlnost (PiS) se to děje – jde o kšeftování s polskými vízy, která měla hlavně obyvatelům asijských států umožnit nelegálně proklouznout do Spojených států. V čele machinací stál náměstek ministra zahraničí Piotr Wawrzyk, který k tomu potřeboval dobrovolnou nebo vynucenou spolupráci mnoha úředníků – a polský stát na to musela veřejně upozornit americká FBI. Wawrzyk zmizel z funkce i z kandidátky, ale nezávislá polská média dál s trochou úžasu odhalují další a další detaily ohromného a místy i komického schématu. O polské „vízové aféře“ ví celý svět. Polskou vládu to ale trápit nemusí (viz graf). Podstatná nejsou celková procenta, ale především to, kteří lidé zastávají jaké postoje. O tom, že aféra je pro PiS hrozbou, jsou přesvědčeni hlavně voliči opozičních stran, v mnohem menší míře podporovatelé vlády. Aféra poškozuje PiS v očích lidí, kteří stranu stejně volit nechtějí. Naopak lidé, kteří vládě fandí, celou věc za problém nepovažují – a je jich víc. U lidí, kteří o vízové aféře nikdy neslyšeli, je možné předpokládat, že k volbám vůbec nepůjdou, protože je veřejné věci nezajímají, nebo jsou diváky výhradně veřejnoprávní (a v praxi vládní) televize TVP, která o věci logicky nereferuje. A tito lidé rovněž volí současnou vládu. Jinými slovy – vízová aféra současnou vládu skutečně nepoškodí.