Polsko: Dělat politiku je drahé, takže kde sehnat potřebné miliardy?

Pro začátek rychlá exkurze do polské politiky: Suverénní Polsko (SP) je malá strana, oficiálně koaliční partner, ale reálně satelit donedávna vládního Práva a spravedlnosti (PiS), které vede Jarosław Kaczyński. Ten je přesvědčen, že politici SP přinášejí na společnou kandidátku těch několik důležitých procent hlasů, která v notoricky těsných volbách až donedávna zajišťovala vítězství. SP je s touto pozicí nespokojené a snaží se od roku 2015 vybudovat si pořádný politický kapitál, který by zvětšil její vliv v dříve vládní, dnes opoziční koalici, a případně dovolil vydat se do voleb samostatně. Kvůli tomu se politici v této koalici dlouhodobě vzájemně nesnášejí a v letech 2015–2023 strávili více času bojem mezi sebou než bojem s tehdejší opozicí.

SP se na vlastní nohy nepostavilo z několika důvodů. Stranu vede Zbigniew Ziobro, bývalý ministr spravedlnosti a sám odpadlík od PiS, což je tvrdý, ambiciózní a bezohledně kalkulující politik. Polská veřejnost jej dle průzkumů zčásti nenávidí a části je jí nesympatický, ale je to těžká váha polské politiky. Obklopil se mladými, dravými a pracovitými politiky, většinou muži po třicítce, které spojuje jedna vlastnost: nejsou schopní jako jejich šéf. Polské veřejnosti jsou zčásti nesympatičtí a část se jim vysmívá. Jejich politický talent nestačí na to, aby byli rovnocennými partnery vůdčích politiků PiS, ať už je to Jarosław Kaczyński, expremiér Mateusz Morawiecki nebo bývalá premiérka Beata Szydło.