Jeden maďarský kněz a jeden maďarský biskup mají tajemství. A jedno maďarské město hádá, co to může být

Tuzemští katolíci by se nad představou, jak v roce 1985 na sídlišti v krajském městě budují impozantní kostel mimo jiné za peníze bohatých lidí z Libanonu, jen pousmáli. Ale maďarský komunistický režim tehdy dovoloval mnohé a podnikavý farář Benkovich toho uměl využít. Györ je katolické město a už na konci osmdesátých let tam bylo jeho jméno pojem. Porevoluční doba toho dovolovala ještě víc a syn rozkulačených sedláků, který se neštítil peněz a chápal, co všechno dovedou, své pomyslné panství na jihu Györu rozšiřoval.