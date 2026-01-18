Pravěk
13 článků
Kultura10 minut
Za nový pravěk!
Jak zbourat naše zažité představy o dějinách a vývoji lidstva
Jakub Rákosník26. 5. 2024
Civilizace3 minuty
Homo narrans
Marek Vácha20. 11. 2022
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Civilizace10 minut
Tajemní denisované
Kdo byli naši blízcí příbuzní, kteří s námi po statisíce let sdíleli planetu?
Václav Hrnčíř12. 6. 2022
Civilizace14 minut
Mohli jsme žít jinak
Jak dva sociální vědci přepsali dějiny lidské civilizace
William Deresiewicz, The Atlantic7. 11. 2021
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2 minuty
45 500 let starý plivanec
Jan H. Vitvar24. 1. 2021