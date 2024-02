Zmocněnec pro euro? STAN zbytku vlády nastavuje červený hadr

Premiér a šéf ODS Petr Fiala vůbec poprvé svolal koaliční dohodovací řízení. K tomu mají zástupci vlády přistoupit například v případě zásadních návrhů nebo při výraznějších neshodách. A tím je aktuálně to, že ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák z hnutí STAN jmenoval ekonoma Petra Zahradníka vlastním zmocněncem pro přijetí eura. Koaliční partneři jsou ale proti - především občanští demokraté, kteří již téma společné evropské měny "uzavřeli". Spíše než stav diskuze ohledně přijetí eura ale situace ukazuje, že Fialův kabinet momentálně čelí krizi. Čím se liší od těch předchozích? Udrží vláda stabilitu, nebo je to počátek jejího rozkladu? A je vůbec možné, aby hodnotově tak odlišné strany a hnutí fungovaly v jedné koalici? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Andrea Procházková.