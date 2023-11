Západní levice a islamisté utvořili absurdní koalici za osvobození Palestiny

"Koalice tvořená západní levicí, Íránem a jinými islamisty je opravdu absurdní. Jde o lidi, kteří jinak nemají vůbec nic společného až na volání po osvobození Palestiny - a je otázka, co se tím míní. Třeba heslo From the River to the Sea znamená vymazání Izraele z mapy, čili volání po genocidě v pravém slova smyslu...V konečném důsledku vidíme koalici ajatolláha Chameneího a Grety Thunberg," říká literární historik Martin C. Putna z Fakulty humanitních studií UK. Kde je hranice mezi oprávněnou kritikou Izraele a antisemitismem? Jaký je původ moderního antisemitismu i filosemitismu a jak souvisejí s Karlem Schwarzenbergem? Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.

