Zákazy přesunou HHC na úroveň heroinu. A taky na černý trh

Psychoaktivní HHC bude v Česku dočasně na seznamu zakázaných návykových látek. Její zařazení na úroveň třeba heroinu nebo pervitinu schválila vláda. Reaguje tak na řadu případů, kdy se sladkostmi obsahujícími HHC, které jsou volně prodejné, předávkovaly děti. Zákaz začne platit od 1. března - termín musí schválit ještě Evropská komise - a potrvá nejspíš do konce roku. Nejpozději od začátku toho příštího by totiž měla vejít v platnost novela zákona o návykových látkách, která je momentálně ve sněmovně ve druhém čtení. Prodej látek, jako je HHC, by tak byl od roku 2025 opět legální, ale přísně regulovaný. V čem přesně je látka HHC riziková? A proč je její současný zákaz problematický? Ve Výtahu Respektu odpovídá František Trojan.