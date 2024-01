TV Barrandov už nebude politickým nástrojem Jaromíra Soukupa

Kvůli mnohamilionovým dluhům byla firma Barrandov Televizní studio o víkendu na několik hodin odpojena od elektřiny, což přerušilo vysílání mimo jiné TV Barrandov, již v posledních letech plnily pořady spolumajitele Jaromíra Soukupa. Společnost momentálně funguje díky záložním zdrojům a individuálnímu moratoriu, které představuje dočasnou ochranu před klíčovým věřitelem. Co Soukupovu firmu dostalo do problémů? A bude nadále přepisovat své ambice do vysílání TV Barrandov? Ve Výtahu Respektu odpovídá Jaroslav Spurný.