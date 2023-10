Vzestup AfD na západě i východě Německa pohání nespokojenost s vládou i migrací

"Nespokojenost s prací tříbarevné koalice v Berlíně a příliš velkou migrací funguje jako takový svorník na východě i západě Německa, který nahání voliče k AfD," říká Tomáš Lindner s tím, že nezanedbatelnou roli hraje také kondice německé ekonomiky. Výsledkem je, že během zemských voleb v Hesensku a Bavorku o víkendu získala Alternativa pro Německo víc hlasů než jednotlivé strany vládní koalice. To dosvědčuje, že AfD už dávno není jen východoněmecký fenomén. Čím se vyznačují sliby této strany a kdo na ně slyší? Jak by chtěla AfD změnit Německo i Evropu, pokud by k tomu dostala možnost? A proč se před ní mají na pozoru německé zpravodajské služby? Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt. Přečtěte si také reportáž Tomáše Lindnera z Durynska: Přijde na vás topenářská Stasi. AfD čeká na vítěznou vlnu