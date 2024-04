Veřejné instituce by měly víc připomínat opomíjené umělkyně

V kutnohorské galerii GASK je možné až do srpna navštívit výstavu Disegno Interno, která seznamuje s tvorbou Jana a Evy Švankmajerových. V roce, kdy světoznámý surrealista oslaví 90. narozeniny, ukazuje, že „nehledě na to, že Eva už skoro před dvaceti lety zemřela, tak spolu pořád vedou neukončený dialog," říká ve Výtahu Respektu Jan H. Vitvar. V podcastu mluví mimo jiné i o tom, jak se Švankmajer snaží zviditelnit svoji dlouho opomíjenou, a přitom neméně talentovanou ženu Evu, což v příštím roce plánuje také soukromé pražské centrum současného umění DOX, a to právě při příležitosti dvaceti let od jejího úmrtí. Na rozdíl od veřejných institucí přitom věnuje pozornost i jiným opomíjeným umělkyním. Co právě Eva Švankmajerová svou tvorbou sdělovala? Jak se to daří ukázat Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře? A jak si tato instituce, okolo jejíhož vedení se nejednou točily pochybnosti, vůbec stojí na tuzemské scéně?