Tim Burton po letech opět v kondici. U Beetlejuice 2 zpeněžil divnost, aniž se zaprodal

Po šestatřiceti letech přišel režsér Tim Burton s pokračováním hitu Beetlejuice z roku 1988. V tom se stejnojmenná postava démona snaží získat melouch od mladého zesnulého páru, nyní duchů, kteří se snaží udržet si svůj dům, do něhož se nastěhovali zbohatlíci znew yorské kulturní scény. tehdy šlo o Burtonův druhý snímek, jež získal Oscara za nejlepší masky, a toho roku se stal desátým nejnavštěvovanějším filmem. Následovala řada hitů, ale poslední roky měl Burton spíše slabší období, které částečně prolomil až seriálem Wednesday, aby na něj navázal právě překvapivě svěžím a komickým Beetlejuice Beetlejuice. „Netipnul bych si, že jako tvůrce a umělec ve věku 66 let začne točit dvě nejvíc komická a hravá díla ze všech, co natočil po roce 2000. I elementů hororu a smutku, které byly pro jeho rané devadesátkové věci typické, daleko ubylo. Jsem až překvapený, že Tim Burton je největší humorista v celé své kariéře," říká v podcastu Pavel Turek. „Hravost mě u Burtona nepřekvapila, ale potěšilo mě, že ji akcentoval, že se mnohem více uvolnil, jako by měl pevnější půdu pod nohama. Ten jeho návrat není neživotný, není to kalkul toho, co fungovalo. Burton si uvědomuje, že je v pozici autora, který je značka, ví, co má splnit, ale umí zůstat sám sebou, aby to působilo jako svěží nezaprodanost," doplňuje Jindřiška Bláhová k Beetlejuice Beetlejuice. Jak v tomto snímku Burton posunul své typické téma outsiderství? A koho může toto pokračování po třech dekádách zaujmout?