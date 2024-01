Temné případy žen s odznakem. Jodie Foster po 33 letech znovu vyšetřuje zločin

„Můžeme to číst i jako zajímavý dialog s filmem Mlčení jehňátek z roku 1991. Na scénu se vrací Jodie Foster jako drsná vyšetřovatelka, která je tak trochu za trest poslaná na Aljašku," popisuje Jindřiška Bláhová, jak hlavní hrdinka v nové, čtvrté sérii Temného případu spolu s kolegyní řeší případ záhadné smrti skupiny vědců v době, kdy v oblasti panuje polární noc.„Vnímám tam silnou linku vztahu mezi dvěma policistkami, která sebou nese napětí spojené s dávnými křivdami a neochotou k sobě hledat cestu," doplňuje Pavel Turek s tím, že téma historické zátěže silně rezonuje v řadě současných detektivních seriálů. Není to ovšem tak dávno, kdy byla postavy ženy vyšetřovatelky spíše výjimkou ve světě mužských kriminalistů. Které detektivky tuhle představu postupně narušily? A jaké nové kvality a témata do žánru vnesly? Nejen o tom v dalším dílu podcastu Bláhová a Turek se dívají.