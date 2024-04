Tady jsem doma. Když teď zemřu, bude to dobrá smrt

„Jen co jste odjeli, začaly v Charkově další dronové a raketové útoky,“ píše pětadvacetiletá Táňa poté, co jsme se s kolegy vrátili z reporážní cesty po Ukrajině. Je jednou z respondentek, které v podcastu popisují, jaké to je být mladým člověkem v době války. Jak se během během pouhých dvou let konfliktu s Ruskem změní mladá žena, jejíž příbuzní jsou na frontě a spousta přátel přišla o život? Jak přemýšlí o vztazích, když jí nad hlavou létají rakety? Dokáže v té chvíli plánovat, co se svým životem? A jak vlastně uvažuje o jeho konci? I na to odpovídá poslední ze série podcastů z nedávné cesty na Ukrajinu.