Smete slovenskou demokracii Ficův klan?

Na Slovensku zbývá měsíc do parlamentních voleb. Co může znamenat případný návrat premiéra Roberta Fica a strany SMER-SD do vlády? Jak zatím vypadá předvolební kampaň? Jakou šanci na vítězství má Progresívne Slovensko Miachala Šimečky? A s kým bude spolupracovat po volbách Hlas Petera Pellegriniho? I nad tím se zamýšlejí Erik Tabery a Martin M. Šimečka v Československém podcastu týdeníku Respekt. Řeč bude i o výběru českých ústavních soudců a pozici ministra Pavla Blažka. Moderuje Andrea Procházková.