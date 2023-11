Sanitka pro pacienta přijede, i když se lékaři s Válkem nedohodnou

Zástupci lékařů jednají s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem o mzdách a přesčasech. Pokud se nedohodnou, za deset dní lékaři přestanou přesčasové služby brát. Co by to znamenalo pro pacienty? A jak by to dopadlo na samotné zdravotníky? I na to odpoví dnešní Výtah Respektu.