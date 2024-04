Eskalaci konfliktu nechce ani Írán, ani Izrael. Poslechne ale Netanjahu spojence?

Reagovat, nebo nereagovat? Izraelský válečný kabinet řeší, jestli, a případně kdy a v jaké míře, přistoupit k odvetě za víkendový útok ze strany Íránu, který, vůbec poprvé ze svého území, vyslal na Izrael na 300 dronů a raket. Drtivou většinu se ale podařilo zničit, Izraeli v tom totiž pomáhali i spojenci, jako jsou Spojené státy, Británie, Francie nebo Jordánsko. Ti teď Izrael vyzývají, ať konflikt dál neeskaluje a k další odvetě již nepřistupuje. Podle The Times of Israel by k tomu přitom země mohla přistoupit ještě během pondělí. Ubránil by se Izrael i bez spojenců? Proč Írán před útokem varoval týden dopředu? A kam sahají počátky konfliktu mezi těmito dvěma státy? Ve Výtahu Respektu odpovídají Jiří Sobota a Tomáš Lindner.