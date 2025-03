Petr Lom: Novozélandská řeka Whanganui mi změnila život. Trump je horečka, která snad přejde

Čím je maorský poměr k přírodě specifický a dá se jednoduše přenést i do jiných kultur? Jak náročné bylo natáčení na divoké řece? Jak s odstupem hodnotí Petr Lom své rozhodnutí ve třiatřiceti opustit akademickou kariéru a vrhnout se na dokumentární tvorbu? A co jako vystudovaný politický filosof s doktorátem z Harvardovy univerzity říká na nástup vlády prezidenta Donalda Trumpa, který říká, že by se Kanada měla přičlenit k USA? Nejen o tom s ním mluvil Štěpán Sedláček.