Osvobozování okupovaných území není na pořadu dne, ale ani Rusko nemá na expanzi

„Ukrajina spíše očekává, že s pomocí Západu bude pokračovat v odrážení agrese praktikované Ruskem. Nemůže příliš pomýšlet na to, že by v dohledné době vedla činnost, která by souvisela s postupným osvobozováním okupovaných území. To v první polovině tohoto roku asi nelze očekávat,“ podotýká plukovník generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brně. Na druhou stranu neočekává v nadcházejících měsících ani územní zisky na straně Ruska. „Domnívám se, že v horizontu několika dalších měsíců Rusko potřebné kapacity na expanzi nedosáhne... Spíše má zájem posílit vojenskou kontrolu okupovaných území,“ dodává. Jaký další vývoj války lze podle něj letos čekat? Proč byla loňská ukrajinská ofenziva neúspěšná? Jaká pomoc Ukrajině je teď rozhodující? A jaký je teď strategický cíl Ruska? Nejen o tom mluví bezpečnostní expert v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.