O lidech, které fotím, toho chci vědět co nejvíc. Příběh vítězného portrétu Czech Press Photo

„Ukrajinci stále mají touhu sdělit svůj příběh. My jsme nosiči těch příběhů, jež je důležité lidem tady sdělit, aby Ukrajinu dál podporovali v boji s ruským agresorem,“ popisuje svou zkušenost fotoreportéra na Ukrajině Milan Jaroš, který za portrét Maksyma a Ivana získal včera cenu v soutěži Czech Press Photo v kategorii Portrét. Jak oceněný snímek patnáctiletých chlapců vznikl? Čím je práce fotografa týdeníku Respekt specifická a jak se proměňuje? Nejen na to odpovídá Milan Jaroš v rozhovoru s Ondřejem Kundrou. Přečtěte si také, jak se Maksym a Ivan dostali z mariupolského dětského domova do relativního bezpečí i další příběhy ukrajinských dětí, které se podařilo zachránit ze zajetí, v reportáži I my jsme měli zmizet v Rusku.