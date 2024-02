Nejprodávanější skladba roku: Flowers od Miley Cyrus jsou hymnou sebepřijetí

,,Můžu sama sobě koupit kytku, napsat své jméno do písku a vést sama se sebou hodinové rozhovory." Tak zní text energické popové skladby Flowers od americké zpěvačky Miley Cyrus, která se teď podle Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) stala nejprodávanějším singlem roku 2023. Na placených platformách eviduje napříč světem 2,7 miliardy přehrání, přičemž číslo zahrnuje fyzické nosiče i digitální streamy. Miley Cyrus, které se podařilo vymanit z Hannah Montany a je u ní viditelný radikální posun, přitom s emancipační skladbou Flowers zapadá do trendu, který částečně kopíruje například i zpěvačka Lana del Rey, kdy písně místo opěvování milostného objektu směřují spíše k sebepřijetí a sebevědomí. Jaká je v současnosti role žen v hudebním průmyslu? A co dalšího o něm prozrazuje žebříček od IFPI? I o tom ve Výtahu Respektu mluví Pavel Turek.