NATO vyslalo Rusku vzkaz: Vydržíme a válku dovedeme do vítězného konce

"My vydržíme. Máme dostatek odhodlání a zdrojů, abychom válku dovedli do vítězného konce tak, jak Ukrajinci určí. Jsme také připravení se podílet na obnově ukrajinského území zničeného válkou." Takový vzkaz vyslal summit NATO Rusku podle Jakuba Landovského. Jak český velvyslanec při NATO hodnotí výsledky jdnání ve Vilniusu? A jaký signál vyslala aliance Ukrajině, která usiluje o členství? Co se dělo při zákulisním ladění pozic členských zemí, které komentoval Volodymyr Zelenskyj s neskrývaným rozladěním? I na to se v podcastu týdeníku Respekt ptá František Trojan. Přečtěte si také jeho reportáž ze summitu Tentokrát to aliance myslí s členstvím Ukrajiny vážně, ale vidět je to spíš v zákulisí a rozhovor: Ukrajina v NATO, pořád bez pozvánky a harmonogramu, přesto rychleji.