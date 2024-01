Napětí na izraelsko-libanonské hranici roste. Kdy by se konflikt změnil ve válku?

Už od začátku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem dochází k téměř každodenním vzájemným útokům na hranici mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh. Desetitisíce lidí na obou stranách kvůli tomu byly vysídleny, o život přišly desítky civilistů. Kromě toho Izrael zabil několik vůdců Hizballáhu. Jak důležití pro hnutí byli? Jakou roli Hizballáh hraje ve válce mezi Izraelem a Hamásem? A co by se muselo stát, aby obě strany konfliktu otevřeně vstoupily do války? Nejen o tom mluví Tomáš Lindner ve Výtahu Respektu.