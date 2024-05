Migrační pakt může posílit solidaritu v EU, ale také přehazuje problémy na třetí země

„Jedním z pilířů migračního paktu je kromě povinné solidarity také rychlejší společný postup a rozhodování o azylu...Ale sdílím obavy řady nevládních organizací, které se týkají toho, že se snažíme outsourcovat naše migrační problémy do třetích zemí - a bohužel jde o státy, kde vládnou autoritářské nebo diktátorské režimy,“ říká environmentální a populační geograf Robert Stojanov z Mendelovy univerzity v Brně. Co se s novými pravidly může změnit pro členské země EU a žadatele o azyl nebo víza? Jak se aktuálně vyvíjí migrace do Evropy a zatížení jednotlivých tras? A jak se na přesunech podílejí a budou podepisovat sílící dopady změny klimatu? Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt. moderuje Štěpán Sedláček.