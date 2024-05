Přes sněmovní boje je Česko korespondenční volbě nejblíž za posledních 15 let

Dva dny. Tak dlouho Sněmovna ve druhém čtení diskutovala o korespondenční volbě. Předlohu, se kterou přišli vládní poslanci, opět kritizuje opozice, podle které by volba poštou byla v rozporu s ústavními principy tajné, svobodné a osobní volby, a hrozila by podle nich i manipulace s hlasy, případně privilegizace Čechů, kteří pobývají v cizině. V zahraničí, kde je korespondenční volba dlouhodobě využívaným nástrojem, se přitom nic podobného nepotvrdilo. „Myslím si, že tady prožijeme ještě pár obstrukcí, ale že ten zákon má poprvé za těch 15 let diskuze nad korespondenční volbou šanci projít. Mimo jiné i proto, že se proměnily vládní síly, kterým to poprvé za dlouhou dobu vyhovuje, aby lidé volili korespondenčně," říká ve Výtahu Respektu Andrea Procházková. Co by se v navrhované podobě volby poštou ještě mělo změnit? A je některá z výtek ze strany opozice namístě?