Klimatické dopady znovuzvolení Donalda Trumpa by netrvaly dekády, ale milion let

„Těsné vítězství Kamaly Harris je asi nejrizikovější scénář pro stabilitu systému a volebního procesu. Vsadím kalhoty na to, že Donald Trump by porážku neuznal... a pak by mohl nastat chaos i kvůli tomu, že se za uplynulé čtyři roky dostali na místa důležitá pro schvalování výsledků voleb v lokálních komisích i jinde lidé loajální vůči Trumpovi i jeho lži o zfalšovaných volbách,“ popisuje někdejší zpravodaj Českého rozhlasu v USA Jan Kaliba možný vývoj kolem prezidentských voleb, který by mohl vést k vyostření některých sporů, o nichž píše ve své nové knize Zápas o Ameriku: Hlasy z rozeštvané země.