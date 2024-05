Jestli se ODS na něčem shodne, tak na odchodu Pavla Novotného

Výkonná rada ODS by se v červnu měla zabývat možným vyloučením svého člena Pavla Novotného, který je zároveň starostou pražských Řeporyjí. Důvodem jsou jeho nedávné výroky, které jsou podle předsednictva občanských demokratů lidsky nepřijatelné a neslučitelné s členstvím. Novotný přitom ostrými výroky nešetří dlouhodobě. Na otázku, proč ODS o jeho vyloučení uvažuje až nyní, ve Výtahu Respektu odpovídá Andrea Procházková: „Ta hranice toho, s kým byste si sedli ke stolu a koho máte ve straně, je jinde. Ve smyslu toho, že je mnohem víc benevolentnější vůči tomu, koho ve straně máte, pokud nepřekročí něco šíleného, jako se teď stalo v tomto případě. A zároveň si myslím, že je to nějaké ideové nastavení ODS, že záležitosti jednotlivců jsou záležitosti jednotlivců - až ve chvíli, kdy už to ohrožuje nás, začneme to řešit. Na druhou stranu bych dala Piráty." Je Pavel Novotný občanským demokratům v něčem užitečný? A v čem se debaty o jeho členství liší od jiných problematických lidí z nejsilnější vládní strany? Čtěte také: Soukup hrál na Barrandově poker v meluzínovém baráku