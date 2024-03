Je bezpečnostní hrozbou pro Česko Babiš, nebo Fialova vláda?

Poslanci druhým dnem mimořádně jednali na téma bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku, konkrétně tedy o tom, jestli může být ohrožením expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Vládní pětikoalice schůzi svolala oficiálně kvůli Babišovým výrokům, mimo jiné i vůči válce na Ukrajině. Cílem je, aby dolní komora přijala usnesení, kterým vyjádří válkou zasažené Ukrajině jasnou podporu. V praxi šlo nicméně rovněž o e-maily Andreje Babiše, které se dostaly na veřejnost a v nichž sháněl kompromitující materiály na ministra zahraničí Jana Lipavského, a to včetně citlivých informací týkajících se jeho dětí. Předseda opozičního ANO má - jak několikrát řekl - ale za to, že bezpečnost ČR ohrožuje spíše vláda Petra Fialy a společně se svými spolustraníky debatu označují jako "anti-babišovskou". Co vlastně kabinet svoláním mimořádného jednání sleduje? A jak se v čase měnily Babišovy postoje vůči pomoci Ukrajině? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Andrea Procházková.