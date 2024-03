Ani heterosexuálové často nedostojí nárokům poslanců na stejnopohlavní svazky

Partnerství, nikoliv ale manželství. Jen už nebude registrované. I to je jedna ze změn, které ve třetím čtení novely občanského zákoníku odhlasovali poslanci a poslankyně, kteří rozhodovali o podobě svazků stejnopohlavních párů. Původní předloha přitom prosazovala právě manželství. Novela, která by měla nabrat účinnost od příštího roku, nicméně počítá se společným jměním nebo s nárokem na vdovský či vdovecký důchod. Zásadním tématem ale i ve třetím čtení byly děti. Co se adopce týče, zástupci dolní komory se shodli na tom, že stejnopohlavní páry dál nebudou moct dítě adoptovat společně, nýbrž jednotlivě, oproti heterosexuálním sňatkům tak i nadále budou čelit složitější byrokracii. Pokrokem u stejnopohlavních párů ale je, že si budou moct přisvojit biologické dítě svého partnera nebo partnerky. Novelu teď projedná ještě Senát. Co nám ale její přijetí poslanci říká o tom, jak značná část politiků vnímá manželství? A proč by měl na základě jejich argumentů Václav Havel anulovat oba své sňatky? Ve Výtahu Respektu odpovídá Silvie Lauder.