Ivane, raději nejezdi. O Pirátech, Starostech i ukradeném liberalismu

„Věřil jsem, že liberalismus bude vlivný proud. Ale přestali jsme se o něj starat a nechali jsme si ho ukrást… Bohužel pravděpodobně změnou ekonomických a sociálních podmínek od roku 2008 upadá. Stal se symbolem pro nějaké peklo, nadřazenost politických elit a ztělesňuje něco, čím ve skutečnosti není,“ říká politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci. „Nejsem přesvědčen o tom, že hnutí STAN je autentickým nositelem liberálních myšlenek,“ dodává k tomu Martin Šmída, bývalý krajský radní v Olomouckém kraji za Piráty, který zároveň souhlasí že Starostové a nezávislí jim na svou novou image liberální strany přetáhli část voličů. Co stojí za neúspěchy Pirátů v několika posledních volbách? Proč Ivana Bartoše před krajskými volbami prosili, ať do Olomouce kampaň dělat raději nejezdí? Co Češi rozumí pod pojmem liberalismus v kontextu české politiky a jakou má u nás budoucnost? Nejen o tom uslyšíte v záznamu besedy týdeníku Respekt pořádané ve spolupráci s olomouckým Divadlem na cucky. Moderovala Silvie Lauder.