I depresivní umění pomáhá Ukrajincům vyrovnat se s absurditou války

„Ukrajinci žijí v absurdní situaci, kdy lidé vypouštějí rakety a snaží se zabít jiné lidi. Většina Ukrajinců se snaží to nějak pochopit. Kladou si otázky typu: Proč se to děje nám a naším blízkým? Čím jsme se jako země provinili, že máme takto trpět? A umělci se snaží tyto pocity v souhře s diváky vyjádřit. Cílem by mělo být se s tou situací nějak vyrovnat,“ říká ředitelka Českého centra v Kyjevě Tereza Soušková. Jak se válka propisuje do knižní i další umělecké tvorby? Jak válečné podmínky ovlivňují chod instituce, která se snaží lidem na Ukrajině zprostředkovat českou kulturu? Nejen o tom uslyšíte v podcastovém rozhovoru. Ptal se Ondřej Kundra.