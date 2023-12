Hamás byl v krizi. Ale jeho popularita mezi Palestinci vzrostla s bombardováním Gazy

„Hamás byl v krizi. Teď je (mezi Palestinci) ohromně populární. To říkám bez skrupulí. Patří to k diagnostice situace... Ale vůbec z toho nelze usuzovat, že to je trvalý a udržitelný návrat,“ říká sociální antropolog Yasar Abu Ghosh po návštěvě Jordánska s ohledem na bombardování Gazy po teroristickém útoku na Izrael ze 7. října. Z jaké perspektivy válku vidí palestinská diaspora? Jaké významy přikládá heslu From the river to the sea, jehož využití může být nově trestné v Česku i dalších zemích? Jaká je realistická cesta k dlouhodobému míru mezi Izraelci a Palestinci? Nejen o tom mluví pedagog z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.