Fico se pokusí Slovensko ovládnout, ale občanská společnost se mu postaví

Proč se Peter Pellegrini nakonec přiklonil k vládě Smeru? Co od vznikajícího kabinetu Roberta Fica čekat? A měla by jeho složení usměrňovat prezidentka Zuzana Čaputová? O politické situaci na Slovensku i v Česku debatuje šéfredaktor Respektu Erik Tabery a komentátor slovenského Denníku N Martin M. Šimečka. Moderuje Andrea Procházková. Čtěte také: Do pekla s Ficem