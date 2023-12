EU zahájí přístupové rozhovory s Ukrajinou. Orbán opustil místnost, ale peníze dál blokuje

Evropská unie odsouhlasila zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou. Unijní lídři to označují za přelomový okamžik. Maďarský premiér Viktor Orbán přitom připojení Ukrajiny původně blokoval. Co ho přimělo obrátit? A jaký signál by členství Ukrajiny v EU vyslalo Putinovi? Ve Výtahu Respektu odpovídá Tomáš Brolík.