Dokud má Ševčík na své fakultě vliv, její mizerná reputace se nezmění

,,Nemyslím si, že kdokoliv, kdo povede za současné konstelace Národohospodářskou fakultu, dokáže něco změnit tak, aby se o ní pořád nemluvilo jako o místě, kde vládne Miroslav Ševčík," říká ve Výtahu Respektu Andrea Procházková. V podcastu popisuje mimo jiné i to, jak jsou s bývalým děkanem NF VŠE v Praze spojeni kandidáti na nové vedení fakulty, nebo do jaké míry se Ševčíkem souvisí to, že fakulta, na které i nadále působí, přijde o možnost navrhovat jmenování profesorů pro obor ekonomie. Rada Národního akreditačního úřadu totiž rozhodla o odnětí akreditace. Učinila tak poté, co se fakulta akreditace sama vzdala. Proč k tomuto na první pohled nepochopitelnému kroku přistoupila? A co to pro NF VŠE znamená?