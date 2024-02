Dezinfoinfluencerství jako byznys? Netíka už roky živí

Obvodní soud pro Prahu 7 se začal zabývat případem již nepravomocně odsouzeného dezinformátora Jakuba Netíka. Na jedné z loňských protivládních demonstrací totiž vyhrožoval politikům, že budou viset. Státní zástupkyně Jana Behenská ho proto viní z nebezpečného vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci. Netík tak navazuje na své minulé výroky o Ukrajincích, kdy se měl dopustit hanobení národa. Redaktorka Respektu Ivana Svobodová ve Výtahu Respektu přibližuje nejen to, jak to u soudu, kam dorazilo několik lidí z dezinfoscény, vypadalo, ale také její osobní setkání s Netíkem, kdy o jeho výrocích směrem k lidem z Ukrajiny mluvili. Věří dezinformátor, který sám sebe označuje jako proroka, empatického člověka a dobráka, co hlásá? Jak s takovými lidmi komunikovat? A jak předejít tomu, aby nepravdivým informacím věřily další generace?