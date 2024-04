El Niño končí. Ochladí se planeta po šňůře deseti rekordně teplých měsíců?

Průměrná teplota byla v březnu 14,14 stupňů Celsia. Šlo tak o desátý nejteplejší měsíc v řadě z globálního hlediska. „Myslím, že to do jisté míry předčí i predikce vědců," říká ve Výtahu Respektu Martin Uhlíř. Klimatická změna je tedy neúprosná. Ostatně upozornily na to i více než dvě tisícovky švýcarských seniorek, které žalovaly tamní vládu za to, že její boj proti globálnímu oteplování je nedostatečný, což se podepisuje mimo jiné i na jejich zdraví. Evropský soud pro lidská práva jim dal za pravdu - a v podobném případu se tak stalo vůbec poprvé. V reakci na to švýcarská vláda přispěje v přepočtu téměř 3,5 miliardami korun do mezinárodního Zeleného klimatického fondu. Čím do boje proti klimatické změně přispívají jiné státy? Co dalšího můžeme jako jednotlivci a společnost dělat? A jak by se klima mohlo vyvíjet v tomto roce, čekají nás další vedra?