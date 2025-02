Čína se dotahuje. Kam spěje závod ve vývoji umělé inteligence a proč v něm nezapomínat na hodnoty?

„Pokud váš startup sumarizuje texty nebo automaticky píše pro někoho emaily, tak je asi jedno, jestli využíváte model R3 od čínské společnosti DeepSeek, nebo nějaký západní model. Ale kdyby šlo o model, který je nějak zapojený třeba do strategického rozhodování České republiky nebo do analýz uvnitř naší diplomatické služby… tam je o hodně důležitější, jaké má daná umělá inteligence hodnoty, pohled na svět a k jakým rozhodnutím vás stáčí,“ říká odborník na AI Stanislav Fort, který působil v předních světových firmách vyvíjejících velké jazykové modely, jako jsou Google DeepMind nebo Anthropic. Jak hodnotí přínosy a rizika rozšíření nové čínské umělé inteligence? Jaký dopad to může mít na velké hráče v oboru? A proč bychom měli věnovat větší pozornost morálním pravidlům „zapečeným“ do umělých inteligencí? Nejen na to se ho ptá Štěpán Sedláček.