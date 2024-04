Bez vysvětlení milionu v záložně na Fialovi ulpí skvrna, kterou si voliči zapamatují

Opozici se ve Sněmovně opět nepodařilo prosadit mimořádnou schůzi, kterou svolalo hnutí ANO ke kauzám vládních stran. Ve skutečnosti šlo především o nejasnosti kolem premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, který v roce 2015 vložil do Podnikatelské družstevní záložny 950 tisíc korun, přičemž podíl v kampeličce později nezapsal do majetkového oznámení. Problematické je nejen to, s jakými jmény je spojena záložna, která v minulosti dostala pokutu za nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz, ale také Fialovo nedostatečné vysvětlení. „Andrej Babiš si je toho vědom a využil tuhle jistou slabost, nesrovnalosti a podezřelost v jedné kampeličce pro politický boj," říká ve Výtahu Respektu Jaroslav Spurný. O jakých nejasnostech ohledně záložny, k níž se Fiala před lety zapojil, víme? Kdo v ní figuroval? A v čem je premiérovo vysvětlení problematické?