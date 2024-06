Babiš vyhrál, Macron rozpustil parlament, Orbán má důvod k obavám. Co ukázaly eurovolby?

Co v Česku přinesly evropské volby s rekordní voličskou účastí? Co se dělo ve volebních štábech vybraných politických stran? Kdo jsou hlavní vítězové a kdo spíše poražení? Jak může hlasování ve sedmadvaceti členských zemích ovlivnit další směřování Evropské unie? Jak dopadly volby u našich sousedů v Polsku a na Slovensku? Nejen o tom debatují Tomáš Brolík, Magdalena Fajtová, Martin Štorkán, František Trojan a Filip Zelenka. Ptá se Štěpán Sedláček. Přečtěte si také komentáře Česko posílá do Bruselu vyslance minulého století, kteří zabojují o spalovací motory a Evropa se posouvá doprava, ale Ursula von der Leyen uhájila svou většinu