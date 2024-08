AI a film: Krásný nový svět nekonečných možností, nebo apokalypsa?

Hollywoodští herci a scenáristé kvůli ní nedávno historicky stávkovali, festival v Torontu jí věnoval polovinu programu pro industry a herečka Scarlett Johansson se na ni hodně zlobí – umělá inteligence je tématem číslo jedna filmového průmyslu. Co všechno ve filmu umí? Kde všude je nebo bude? Co nabízí a co naopak bere? Je důvod slavit větší efektivitu a nedozírné možnosti nebo se naopak bát nedozírných následků? O roli AI a filmu na debatě Respektu v rámci festivalu Letní filmová škola v Uherském hradišti diskutovala ilustrátorka, animátorka a teoretička animace Dita Stuchlíková působící na Filozofické fakultě MU a Bohuš Získal, který se zabývá technologiemi pro zpracování obrazu a zvuku ve sdružení CESNET a spolupracuje s Institutem intermédií ČVUT FEL a Hudebním informačním střediskem. Moderuje Jindřiška Bláhová.