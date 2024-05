Agresivita fotbalových fanoušků bolí kluby nejen finančně, ale hlavně reputačně

Zápas ve finále domácího poháru mezi Plzní a Spartou skončil kromě vítězství Sparty 2:1 tím, že chuligáni Viktorie vtrhli na hřiště a záhy se přidali také příznivci pražského soupeře. Zasahovat museli i těžkooděnci. „FAČR událostí, které po finále nastaly, lituje, protože hrubě poškozují fotbal jako celek. Navíc v době, kdy v Česku probíhá fotbalový boom, ke kterému přispěli právě i fanoušci. Dnešní události ukázaly, že snaha o kultivaci fanouškovského prostředí musí pokračovat," uvedla Fotbalová asociace ČR, která je organizátorem poháru. Právě agresivita, již radikální fanoušci ukázali, přitom vrací tyto snahy o několik let nazpět, říká ve Výtahu Respektu František Trojan: „Už nějaký čas probíhají široké snahy fanouškovských skupin, fotbalových klubových funkcionářů a dalších o to, jak najít lepší cestu, jak zajistit podmínky pro fanoušky, když třeba vyrazí na venkovní utkání, aby nebyli zavření v kleci - s tím, že to není potřeba. Že není potřeba, aby u každého utkání byli těžkooděnci, protože už to není tak agresivní. A ona se potom stane taková věc, že se lidé vrhnou na trávník a začnou mlátit vše, co vidí před sebou." Výsledkem je přitom nejen finanční újma pro kluby, ale především to poškodí jejich reputaci, a vůbec pověst tohoto sportu jako takového. Je agresivita synonymem českého fotbalu, jak prohlásil trenér plzeňských fotbalistů? A dá se jí na fotbalových zápasech předejít?