Paní prezidentko, kde máte ochranku? Jak probíhala ukrajinská cesta Zuzany Čaputové a Petra Pavla

"Kyjev má nedostatek munice. Existují plány na to, že by některé české zbrojovky mohly pomoct s výrobou přímo na Ukrajině," objasňuje Ondřej Kundra jeden z bodů, o nichž jednal prezident Petr Pavel během cesty na Ukrajinu, kam odjel společně se slovenskou hlavou státu Zuzanou Čaputovou. Co dalšího probírali s Volodomyrem Zelenským? Kam pokračoval český prezident z Kyjeva dál na východ? A jak by mohla vypadat chystaná ukrajinská protiofenzíva? I o tom je řeč v podcastu týdeníku Respekt.