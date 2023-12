Musk vs. Zuckerberg. Do Evropy dorazila sociální síť Threads, alternativa bývalého Twitteru

V Evropě je nová sociální síť Threads. Společnost Meta jí chce nahradit někdejší Twitter, který po převzetí Elonem Muskem (a přejmenování na X) část uživatelů opouští. V čem by se nová sociální síť mohla lišit? Je bezpečná? A proč do Evropské unie dorazila o několik měsíců později než do USA a jiných států? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá editor sociálních sítí Sebastian Kemel.