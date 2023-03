Lékaře nenahradí, ale může jim asistovat. Umělá inteligence z Česka čte rentgeny hrudníku

Ve Vídni začíná každoroční kongres Evropské radiologické společnosti (ESR). Své výsledky tam letos představí také český startup Carebot, který vyvíjí umělou inteligenci pro radiology. Jak s využitím strojového učení vzniká AI, která dokáže z radiologických snímků rozpoznat třeba rakovinu plic nebo prsu? Co si od podobného asistenta můžou lékaři slibovat? Kdy by se tato AI mohla uplatnit v praxi? Jak změnila pandemie spolupráci mezi informatiky a zdravotníky? I na to odpovídá Daniel Kvak, CEO společnosti Carebot, v podcastu týdeníku Respekt. Čtěte také: Kam zmizela moje žena a Zákaznici si užívají zdivočelého chatbota