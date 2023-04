Boj smečky psychopatů o moc vrcholí a vyčerpává diváky. Proč ho lidé sledují?

"Boj o moc představuje absurdní svět, kterému se nedá upřít zvrácená elegance a vycizelovaná forma. Není to drama, ale fraška. Je to výjimečně destruktivní seriál, který dokáže diváka psychicky vyčerpat," komentuje americký seriál Jindřiška Bláhová. Jak ho hodnotí po třech sériích? Kam ho zařadit? Čím diváky přitahuje - a jakou lekci britský scenárista Jesse Armstrong nabízí? I na to se ptá v podcastu Štěpán Sedláček. Přečtěte si také článek Boj o moc míří do finále: Čím narušení miliardáři učarovali publiku